Чемпионат по казачьему бою «Богатыри земли Кубанской» пройдет в Краснодаре

Соревнования пройдут 22 апреля в станице Елизаветинской.

Чемпионат посвящен 80-летию со дня освобождения Краснодара и 45-летию со дня образования Прикубанского округа. Старт соревнований запланирован на 10:00.

Также в Краснодаре лучших спортсменов соберут городские турниры. По словам директора департамента по физической культуре и спорту Бориса Тихоненко, городские соревнования — это генеральная репетиция перед региональными стартами.

В краевой столице с 21 по 23 апреля состоятся городские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 17 лет в спорткомплексе «Екатеринодар». Турниры по шахматам пройдут с 21 по 23 апреля в Детско-юношеской спортивной школе № 7. Городское первенство по футболу среди девочек до 15 лет проведут 23 апреля в Универсальном спортивном комплексе на Карасунской Набережной, 30. Первенство по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в ФОК «Знаменский», чемпионат по настольному теннису среди глухих, лиц с интеллектуальными нарушениями и поражением ОДА состоятся на стадионе «Труд» 22 апреля.

С 22 по 23 апреля пройдет первенство по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 9-10 лет, юношей и девушек 11-12 и 13-14 лет на стадионе «Кубань», а 23 апреля в ДЦ «Олимп» состоится Спартакиада пенсионеров 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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