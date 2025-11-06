Чемпион РПЛ «Краснодар» выиграл 100 матчей под руководством Мурада Мусаева

Юбилейным для главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева стал матч Кубка России с «Оренбургом». Игра прошла 5 ноября и завершилась со счетом 3:1.

О 100-м победном матче «быков» под управлением Мусаева сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Сегодня юбилей у Мурада Мусаева — ровно сто официальных матчей основная команда выиграла под его руководством! Поздравляем Мурада Олеговича», — написали в Telegram-канале ФК «Краснодар».

По руководством Мусаева ФК «Краснодар» одержал историческую победу в чемпионате России в мае 2025 года. По итогам встречи «Краснодар» обыграл «Динамо» с разгромным счетом 3:0 и обошел «Зенит» по очкам. После этого Мусаеву позвонил президент России Владимир Путин и поздравил тренера и клуб со знаменательным событием в истории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая из двух игр четвертьфинала Кубка России по футболу между ФК «Краснодар» и «Оренбургом» прошла на стадионе «Газовик». Счет на 9-й минуте встречи открыли хозяева поля. раснодарская команда отыгралась на 12-й минуте. Второй мяч в ворота гостей был забит на 88-й минуте встречи. Следом за ним в дополнительное время «быки» забили тритий гол.

