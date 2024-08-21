Человек погиб при пожаре в жилом доме в Павловском районе

Трагедия произошла 21 августа на улице Кооперативной в станице Новолеушковской. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:35.

Прибывшие пожарные подразделения увидели, что горит жилой дом. Площадь пожара составила 84 кв. м.

За час пожар удалось полностью потушить, после обследования жилья было обнаружено тело. Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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