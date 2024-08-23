Человек погиб при пожаре в частном доме в Армавире

Сообщение о возгорании частного дома на улице Грушевой в садовом товариществе «Восход» поступило в МЧС 23 августа в 8:33.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный дом. Площадь пожара составила 25 кв. м. В 8:51 пожар ликвидировали.

После тушения на месте пожара обнаружили погибшего. Проводятся следственные мероприятия.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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