Человек-невидимка: в России создали материал, скрывающий силуэты военных от тепловизоров

Материал для накидок, делающий военнослужащих «невидимыми» для тепловизоров, разработали операторы научной роты Военной академии РХБЗ.

Свою разработку операторы представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами», — сообщается в материалах, представленных в рамках научно-деловой программы.

Состоит специальный материал из трех слоев. Внутренний отражает инфракрасное излучение от тела, средний поглощает излучение, а внешний отражает его от внешней среды. Вместе с накидкой специалисты разработали капюшон со специальными очками — они защищены от тепловизионных средств разведки. Капюшон позволит вести наблюдение, при этом оставаясь незамеченным, сообщает РИА «Новости».

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