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Человек, изменивший историю: реакция на смерть Михаила Горбачева в мире

Политика
31.08.2022 08:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/chelovek-izmenivshij-istoriyu-reaktsiya-na-smert-mihaila-gorbacheva-v-mire
Человек, изменивший историю: реакция на смерть Михаила Горбачева в мире
Михаил Горбачев, фото hrono.ru

Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни после продолжительной в болезни. На его смерть незамедлительно отреагировали политики со всего мира. Многие выразили соболезнования.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Президент США Джо Байден:

«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон:

«Я опечален известием о смерти Михаила Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения».

Михаил Горбачев и Борис Ельцин, фото hrono.ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида:

«Он оставил после себя большое наследие, как лидер мирового движения за отказ от ядерного оружия. <…> Он был человеком, который подписал первый в истории договор между СССР и США о сокращении ядерных вооружений и привел мир к окончанию холодной войны».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер:

«Михаил Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Да покоится он с миром».

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони:

«Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс:

«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем».

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер:

«Есть старая поговорка: «Никогда не встречай своих героев». Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни».

Михаил Горбачев с папой римским Иоанном Павлом II, фото hrono.ru

Экс-посол США в СССР Майкл Макфол:

«Горбачев был идеалистом, верившим в силу идей и личности. Мы должны учиться на его наследии. Трудно представить себе человека, который изменил бы ход истории в более положительную сторону, чем Михаил Горбачев».

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер:

«Горбачев выполнил огромную работу, однако не смог воплотить в жизнь все свои замыслы. Но его запомнят в истории как человека, начавшего исторические изменения, которые имели пользу для человечества и для народа России».

Свои соболезнования в связи со смертью Горбачева выразил и президент России Владимир Путин. 

«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цитаты по ТАСС, «Известия», РИА «Новости».

Первый президент и последний руководитель СССР Михаил Горбачев родился в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Прошел большой путь от члена партии до генерального секретаря ЦК КПСС. Был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, затем первым председателем Верховного Совета СССР. Стал первым и единственным президентом СССР — с 1990 по 1991 год.

В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой.

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