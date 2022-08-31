Человек, изменивший историю: реакция на смерть Михаила Горбачева в мире
Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни после продолжительной в болезни. На его смерть незамедлительно отреагировали политики со всего мира. Многие выразили соболезнования.
Президент Франции Эммануэль Макрон:
«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».
Президент США Джо Байден:
«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».
Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон:
«Я опечален известием о смерти Михаила Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида:
«Он оставил после себя большое наследие, как лидер мирового движения за отказ от ядерного оружия. <…> Он был человеком, который подписал первый в истории договор между СССР и США о сокращении ядерных вооружений и привел мир к окончанию холодной войны».
Канцлер Австрии Карл Нехаммер:
«Михаил Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Да покоится он с миром».
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони:
«Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:
«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:
«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс:
«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем».
Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер:
«Есть старая поговорка: «Никогда не встречай своих героев». Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни».
Экс-посол США в СССР Майкл Макфол:
«Горбачев был идеалистом, верившим в силу идей и личности. Мы должны учиться на его наследии. Трудно представить себе человека, который изменил бы ход истории в более положительную сторону, чем Михаил Горбачев».
Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер:
«Горбачев выполнил огромную работу, однако не смог воплотить в жизнь все свои замыслы. Но его запомнят в истории как человека, начавшего исторические изменения, которые имели пользу для человечества и для народа России».
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