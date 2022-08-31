Человек, изменивший историю: реакция на смерть Михаила Горбачева в мире

Михаил Горбачев, фото hrono.ru

Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92 году жизни после продолжительной в болезни. На его смерть незамедлительно отреагировали политики со всего мира. Многие выразили соболезнования.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Президент США Джо Байден:

«Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон:

«Я опечален известием о смерти Михаила Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида:

«Он оставил после себя большое наследие, как лидер мирового движения за отказ от ядерного оружия. <…> Он был человеком, который подписал первый в истории договор между СССР и США о сокращении ядерных вооружений и привел мир к окончанию холодной войны».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер:

«Михаил Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Да покоится он с миром».

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони:

«Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс:

«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем».

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер:

«Есть старая поговорка: «Никогда не встречай своих героев». Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни».

Экс-посол США в СССР Майкл Макфол:

«Горбачев был идеалистом, верившим в силу идей и личности. Мы должны учиться на его наследии. Трудно представить себе человека, который изменил бы ход истории в более положительную сторону, чем Михаил Горбачев».

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер:

«Горбачев выполнил огромную работу, однако не смог воплотить в жизнь все свои замыслы. Но его запомнят в истории как человека, начавшего исторические изменения, которые имели пользу для человечества и для народа России».