Чего ждать от выступления Путина на ВЭФ-2022 и от самого форума?

Фото Юрия Смитюка/ТАСС

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Чего ждать от выступления президента и от всего форума, высказались эксперты — политологи и экономисты.

Политолог Алексей Куртов отмечает, что связанные с выступлением российского президента ожидания очень отличаются у разных аудиторий:

«Международное сообщество очень хочет услышать от Путина цели проводимой специальной военной операции. Мне кажется, что сейчас это главный вопрос к Путину. Его мотивация и цели, наверное, это то, о чем захотят узнать. При этом для аудитории внутри страны важно получить оценку состояния нашей экономики — все ли готово, насколько надежны наши тылы, насколько надежна наша государственная машина».

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков считает, что в условиях санкций значимость форума для его участников только возрастает, так как мероприятие открывает новые возможности не только для российской экономики, но и для развития других стран.

«ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это видно по программе этого года, охватывающей более 30 различных тем — от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений», — отметил Антон Кобяков.

Кстати, в этом году на ВЭФ планируют обсудить вопросы развития Дальнего Востока, глобальную и региональную экономики, международное сотрудничество, а также траектории выхода из кризиса и новую архитектуру мира. Об этом сообщает пресс-служба форума.

От западных стран на ВЭФ-2022 эксперты не ждут правительственных делегаций, но полагают увидеть на нем представителей бизнеса.

Заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров считает, что руководство США вряд ли накануне выборов в Конгресс поедет с визитом в Россию:

«Это было бы трудно объяснить американскому избирателю… А вот компании могут приехать, потому что именно они сейчас рассматривают вопросы дальнейшего сотрудничества. Вопрос в том, насколько свободны будут эти компании. В последние 20-25 лет бизнес и государство на Западе сильно взаимопроникли. Произошло слияние интересов. Теперь компании выполняют требования государства, даже иногда в ущерб себе».

Поэтому профессор не уверен, что на ВЭФ-2022 соберется много западных компаний. Зато будет много представителей из Африки и Азии.

«Африканские страны, почувствовав себя в центре внимания, будут принимать участие во всех форумах. Особенно сейчас их интересует Россия как крупный центр и противовес тому, что предлагает Запад. А за Россией маячат Китай и страны БРИКС», — говорит Сидоров.

Участие в форуме Китая, Гонконга и — возможно — Тайваня добавляет предметности любым обсуждениям инвестиционных проектов. На данный момент об участии в ВЭФ заявили представители более 40 государств.

В своем приветствии, направленном участникам и гостям форума, президент России Владимир Путин отметил, что однополярная модель мироустройства, изжившая себя, сменяется новым миропорядком, в основе которого лежат фундаментальные принципы справедливости и равноправия, признание права каждой страны и народа на свой суверенный путь развития.