Владимир Путин: однополярная модель, изжившая себя, сменяется новым миропорядком

Владимир Путин. Фото vostokmedia-com.turbopages.org

Об этом президент России сказал в своем приветствии, направленном гостям и участникам VII Восточного экономического форума.

Форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главной темой встреч в этом году заявлен тезис «На пути к многополярному миру».

В своем приветствии президент отметил международный авторитет, наработанный Восточным экономическим форумом, и его вклад в развитие партнерских связей между Россией и странами Тихоокеанского региона. По мнению Путина, эта работа помогает привлекать в страну инвестиции и инновации, а также раскрывать экономический и социальный потенциал Дальнего Востока.

«С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН», — подчеркнул президент.

Президент России отметил актуальность темы ВЭФ-2022 — «На пути к многополярному миру» — и подчеркнул, что изжившая себя однополярная модель мироустройства сейчас сменяется новым миропорядком, в основе которого лежат фундаментальные принципы справедливости и равноправия, признание права каждой страны и народа на свой суверенный путь развития. Владимир Путин заверил, что наша страна готова и дальше совершенствовать региональное взаимодействие в разных форматах вместе со всеми заинтересованными в этом партнерами.

В деловой программе ВЭФ-2022 более 90 мероприятий, на которых выступят более 330 участников. Также на полях ВЭФ Владимир Путин проведет президиум Госсовета по туризму. Участие в форуме подтвердили делегации более 40 стран мира.