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Чего хотят женщины: самые желанные подарки на 8 Марта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chego-hotyat-zhenshhiny-samye-zhelannye-podarki-na-8-marta
Чего хотят женщины: самые желанные подарки на 8 Марта
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным исследования, проведенного среди почти 1,3 тыс. жительниц России, большинство женщин мечтают получить в подарок украшения. Особенно желанным подарком является кольцо.

Украшения на 8 Марта от своих мужчин ждут почти 46% опрошенных. Из них 31% хотят кольцо, 6% — серьги, 5% мечтают о браслете и еще 4% хотят премиальные часы.

Также в топе самых желанных подарков  — сертификаты на покупку косметики. Их назвали 25% респонденток. Брендовую сумку, обувь или одежду хотят получить 12% женщин. О походе в салон массажа, СПА или салон красоты мечтают 9% опрошенных. Еще 2% будут рады турпутевке. Автомобиль ждет в подарок 1% женщин.

Из нематериальных подарков чаще всего женщины упоминали возможность выспаться (39%), уборку в квартире (11%) и профессиональное приготовление еды для семьи (4%).

Почти 93% опрошенных отметили, что любят этот праздник. Из них 80% каждый год получают в этот день цветы. При этом 13% сообщили, что букеты они получают в основном от коллег. Сами дарят подарки в этот день 98% опрошенных. Чаще всего в качестве подарка выбирают косметику и украшения — 34% и 23% соответственно, сообщает RT.

Читайте также: как выбрать живые цветы к 8 Марта.

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