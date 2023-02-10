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Чебурашку за 5 млн рублей продают в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/cheburashku-za-5-mln-rublej-prodayut-v-krasnodare
Чебурашку за 5 млн рублей продают в Краснодаре
Фото "Кубань 24"

Предложение о продаже плюшевой игрушки «родом из СССР» разместили на сайте бесплатных объявлений.

Продавец сообщает, что игрушка времен Советского Союза оригинальная — об этом, по его словам, свидетельствует желтая бабочка. Несмотря на годы, состояние Чебурашки отличное, добавил автор объявления.

«Продаю в связи с покупкой дома, так бы, конечно, оставил себе, но жилье важнее», — объясняет продавец.

Торг при продаже не предусмотрен, в подарок к игрушке за 5 млн рублей обещают календарь.

При этом автор объявления скрыл номер телефона, для связи предпочитает переписку, однако сообщения ему не отправляются. Ранее на этой площадке пользователь продавал удобрения, различную агрохимию и семена рапса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Роскачество анонсировало проверку игрушечных Чебурашек. Эксперты выяснят, соответствует ли цена качеству.

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