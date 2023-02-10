Чебурашку за 5 млн рублей продают в Краснодаре
Предложение о продаже плюшевой игрушки «родом из СССР» разместили на сайте бесплатных объявлений.
Продавец сообщает, что игрушка времен Советского Союза оригинальная — об этом, по его словам, свидетельствует желтая бабочка. Несмотря на годы, состояние Чебурашки отличное, добавил автор объявления.
«Продаю в связи с покупкой дома, так бы, конечно, оставил себе, но жилье важнее», — объясняет продавец.
Торг при продаже не предусмотрен, в подарок к игрушке за 5 млн рублей обещают календарь.
При этом автор объявления скрыл номер телефона, для связи предпочитает переписку, однако сообщения ему не отправляются. Ранее на этой площадке пользователь продавал удобрения, различную агрохимию и семена рапса.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Роскачество анонсировало проверку игрушечных Чебурашек. Эксперты выяснят, соответствует ли цена качеству.
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