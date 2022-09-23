Чебурашка в космосе: персонаж стал игрушкой-талисманом экипажа корабля «Союз МС-22»

Чебурашка в космосе: персонаж стал игрушкой-талисманом экипажа корабля «Союз МС-22»

У космонавтов есть традиция брать с собой индикатор невесомости — маленькую игрушку, которая укажет, когда корабль преодолеет силу земного притяжения.

Чебурашку передали командиру корабля на московской ВДНХ чуть больше месяца назад.

«Надеюсь, что наша акция поможет завоевать сердца юных зрителей, которые, может быть, в будущем захотят стать космонавтами», — сказал командир экипажа «Союз МС-22» Сергей Прокопьев.

Сейчас Чебурашка бороздит просторы Вселенной. Любимый герой малышей и взрослых — опытный космический турист. На земной орбите он уже побывал перед зимними Олимпийскими играми в Сочи, а также поздравлял своих создателей с 80-летием киностудии. Кроме Чебурашки, в космос летали фигурки собак, птиц и даже Йода из киновселенной «Звездных войн».

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