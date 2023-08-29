Частный жилой дом сгорел в Крымском районе

Сообщение о возгорании частного жилого дома в переулке Пирогова в хуторе Армянском поступило в Крымский пожарно-спасательный гарнизон 29 августа в 10:45.

В 11:10 пожарные прибыли на место и установили, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 60 кв. м.

В 11:13 огонь локализовали, в 12:00 пожар полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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