Частный дом загорелся в Сочи на площади 100 кв. метров

Пожар произошел утром 14 апреля на улице Енисеевской в селе Нижнее Учреде Лазаревского района Сочи.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 7:09. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся жилой частный дом на площади 100 кв. метров.

Предварительно, при пожаре никто не пострадал. На месте работают 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: двухэтажный частный дом загорелся в Краснодаре на площади 80 кв. метров. Пожар произошел днем 3 апреля в проезде Российском в микрорайоне ККБ №1. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 13:20. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся двухэтажный частный дом на площади 80 кв. метров. В 13:38 возгорание локализовали на той же площади, а в 13:46 ликвидировали открытое гонение. В 13:54 пожар полностью потушили.