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Частный дом загорелся в садовом товариществе под Краснодаром. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-zagorelsya-v-sadovom-tovarishhestve-pod-krasnodarom-video
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел вечером 24 августа в СНТ «Северное». Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как пламя охватило дом и прилегающую территорию.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 19:38. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелся частный дом на площади 120 кв. м.

В 20:23 пожар локализовали на площади 150 кв. м. Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвуют 20 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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