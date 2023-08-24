Частный дом загорелся в садовом товариществе под Краснодаром. Видео

Пожар произошел вечером 24 августа в СНТ «Северное». Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как пламя охватило дом и прилегающую территорию.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 19:38. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелся частный дом на площади 120 кв. м.

В 20:23 пожар локализовали на площади 150 кв. м. Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвуют 20 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: крупный пожар в четырехэтажном доме в Сочи потушили, прокуратура организовала проверку.