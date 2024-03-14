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Частный дом загорелся на площади 120 кв. метров на окраине Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-zagorelsya-na-ploshhadi-120-kv-metrov-na-okraine-krasnodara
Частный дом загорелся на площади 120 кв. метров на окраине Краснодара
Фото из соцсети

Возгорание произошло поздно вечером 13 марта в доме на улице Урожайной в поселке Плодородном.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 23:31. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что двухэтажный жилой дом загорелся на площади 120 кв. метров.

В 23:45 пожар локализовали, а в 0:12 полностью ликвидировали. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске произошел крупный пожар в Цемесской роще. Возгорание в зеленой зоне произошло вечером 12 марта. Информация о пожаре на Анапском шоссе поступила диспетчеру в 19:12.

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