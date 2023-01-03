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Частный дом сгорел в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-sgorel-v-tsentre-krasnodara
Частный дом сгорел в центре Краснодара
Фото t.me/krd_tipich_ru

Пожар произошел ночью 3 января на улице Костылева.

Сообщение о возгорании поступило в 3:44. Прибывшие спасатели выяснили, что горит частный дом. Пламя охватило площадь в 100 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 3:54 пожарные локализовали возгорание. В 5:01 — полная ликвидация пожара.

В тушении принимали участие 10 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Читайте также: крупный пожар в торговых павильонах произошел утром 1 января в Краснодарском крае.

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