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Частный дом сгорел в районе Ростовского шоссе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-sgorel-v-rajone-rostovskogo-shosse-v-krasnodare
Частный дом сгорел в районе Ростовского шоссе в Краснодаре
Фото "Кубань 24"

Пожар в СТ «Калинино» на улице Отрадной, 12 произошел вечером 14 июля.

На видео, присланном очевидцами интернет-порталу «Кубань 24», видно сильное пламя и вспышки. По словам свидетелей произошедшего, пожар начался из-за хлопка газа.

«По информации специалистов ЕДДС, загорание произошло в частном доме площадью 200 кв. м. Пожар локализован, пострадавших нет», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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