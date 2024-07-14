Частный дом сгорел в районе Ростовского шоссе в Краснодаре

Пожар в СТ «Калинино» на улице Отрадной, 12 произошел вечером 14 июля.

На видео, присланном очевидцами интернет-порталу «Кубань 24», видно сильное пламя и вспышки. По словам свидетелей произошедшего, пожар начался из-за хлопка газа.

«По информации специалистов ЕДДС, загорание произошло в частном доме площадью 200 кв. м. Пожар локализован, пострадавших нет», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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