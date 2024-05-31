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Частный дом сгорел в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-sgorel-v-dinskom-rajone
Частный дом сгорел в Динском районе
Фото t.me/gazetarvs

О пожаре в станице Динской на улице Красноармейской в экстренные службы сообщили 31 мая в 13:40.

На видео, выложенном в соцсети очевидцами, видны сильное задымление и работа пожарных. Автор видео сообщил, что у дома загорелась крыша.

Пожарные прибыли на место в 13:46. Они установили, что горит частный жилой дом. Огонь охватил 50 кв. м. Локализовать пожар удалось в 13:51. Через восемь минут потушили открытое горение, а в 14:15 ликвидировали последствия пожара.

В тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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