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Частный дом на площади 100 кв. метров загорелся в Новокубанске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-na-ploshhadi-100-kv-metrov-zagorelsya-v-novokubanske
Частный дом на площади 100 кв. метров загорелся в Новокубанске
Фото t.me/chp_novokubansk

Пожар произошел вечером 11 марта на улице Победы.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона в 20:06. Прибыв на место, спасатели установили, что загорелся частный жилой дом на площади 100 кв. м.

В 20:19 возгорание локализовали, в 20:44 ликвидировали открытое горение, в 20:59 пожар полностью потушили.

На месте работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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