Частицу Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Армавир
Общество
16.07.2024 08:11
Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Ей молятся о благополучной беременности, родах и исцелении бесплодия.
Приложиться к святыне верующие смогут 17 и 18 июля в Свято-Никольском кафедральном соборе Армавира.
Ранее частицу Пояса Пресвятой Богородицы привозили в Новороссийск. Там ее представили в храм Петра и Февронии и в Свято-Успенском соборе.
Читайте также: сборник о святых кубанских священниках презентовали в Краснодаре.