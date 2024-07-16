Частицу Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Армавир

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Ей молятся о благополучной беременности, родах и исцелении бесплодия.

Приложиться к святыне верующие смогут 17 и 18 июля в Свято-Никольском кафедральном соборе Армавира.

Ранее частицу Пояса Пресвятой Богородицы привозили в Новороссийск. Там ее представили в храм Петра и Февронии и в Свято-Успенском соборе.

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