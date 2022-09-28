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Частичная мобилизация на Кубани: мы пришли защищать родину

Политика
28.09.2022 07:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastichnaya-mobilizatsiya-na-kubani-my-prishli-zashhishhat-rodinu
Видео канала «Кубань 24»

Призывников на защиту родины отправляет и город-герой Новороссийск. Вещмешки собраны, настрой — боевой.

Частичная мобилизация — мера вынужденная. Почему государство призывает молодых людей на службу, каждый из присутствующих понимает. Егору Королеву 26 лет, в прошлом — служба в разведке снайпером. Повестку принял с полной готовностью к армейским будням и явился в военкомат.

«Чувства патриотические, пришли защищать родину, выполнять свой главный долг, все мы должны это сделать. Пришел без страха, грудь вперед, все будет хорошо. Главное вернуться, победить, чтобы здесь не было войны», — рассказал мобилизованный Егор Королев.

После прохождения медкомиссии у призывников еще будет время на подготовку, прежде чем они станут участниками специальной военной операции.

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