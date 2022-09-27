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В Тихорецком районе резервистов провожали на службу аплодисментами

Общество
27.09.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretskom-rajone-rezervistov-provozhali-na-sluzhbu-aplodismentami
Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край провожает мобилизованных на службу. Родственники и близкие морально поддерживают резервистов.

В Тихорецком районе им пожимали руки, кричали слова поддержки и аплодировали. С таким настроением отпускают своих мужчин по всей стране. Эмоции выражают даже через танцы, например, в Кабардино-Балкарии.

В бодром расположении духа едут мобилизованные из Башкортостана. В автобусе они поют песни. Сейчас призванные на службу прибывают к местам подготовки.

Читайте также: в Краснодаре провожают на службу призванных по частичной мобилизации.

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