В Тихорецком районе резервистов провожали на службу аплодисментами
Общество
27.09.2022 13:02
Краснодарский край провожает мобилизованных на службу. Родственники и близкие морально поддерживают резервистов.
В Тихорецком районе им пожимали руки, кричали слова поддержки и аплодировали. С таким настроением отпускают своих мужчин по всей стране. Эмоции выражают даже через танцы, например, в Кабардино-Балкарии.
В бодром расположении духа едут мобилизованные из Башкортостана. В автобусе они поют песни. Сейчас призванные на службу прибывают к местам подготовки.
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