В Тихорецком районе резервистов провожали на службу аплодисментами

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край провожает мобилизованных на службу. Родственники и близкие морально поддерживают резервистов.

В Тихорецком районе им пожимали руки, кричали слова поддержки и аплодировали. С таким настроением отпускают своих мужчин по всей стране. Эмоции выражают даже через танцы, например, в Кабардино-Балкарии.

В бодром расположении духа едут мобилизованные из Башкортостана. В автобусе они поют песни. Сейчас призванные на службу прибывают к местам подготовки.

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