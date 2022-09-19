Кондратьев: часть жителей Краснодарского края получит компенсацию за подключение газа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Кубани, подключившие газ после 17 сентября 2021 года, могут получить компенсацию до 75 тыс. рублей. Какие категории граждан смогут частично возместить траты, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Мы активно реализуем президентскую программу догазификации на территории всего края. С жителями заключили уже более 35 тыс. договоров. Газораспределительные сети бесплатно построили к границам земельных участков порядка 10 тыс. домовладений. Но газ еще нужно провести в дом, а это затратные работы, которые не все могут себе позволить. Поэтому мы будем компенсировать часть затрат социально незащищенным категориям. Инвалиды, многодетные семьи и другие льготники смогут вернуть до 75 тыс. рублей», — заявил Вениамин Кондратьев.

Компенсировать жителям региона будут затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и приборов учета. Газ должен быть подведен к дому после 17 сентября 2021 года. В таком случае можно возместить до 75 тыс. рублей.

Право на выплату имеют 16 категорий: инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и участники ВОВ. Также могут обратиться пенсионеры и многодетные семьи, если их доход не превышает двукратного прожиточного минимума. Полный список категорий перечислен в постановлении.

Для получения выплаты можно обратиться в управление соцзащиты населения. Консультацию по вопросам мер соцподдержки можно получить по номеру горячей линии: 8(800)250-55-03 в будние дни с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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