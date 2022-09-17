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Все школы, детсады и другие соцобъекты Сочи полностью готовы к отопительному сезону

Общество
17.09.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-shkoly-detsady-i-drugie-sotsobekty-sochi-polnostyu-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu
Все школы, детсады и другие соцобъекты Сочи полностью готовы к отопительному сезону
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочинские школы, детские сады, учреждения допобразования, культуры и спорта полностью готовы к отопительному сезону 2022/23. Об этом заявил мэр Алексей Копайгородский по итогам рабочего объезда объектов инженерного комплекса города-курорта.

Котельные во всех внутригородских районах курорта на 100% готовы к подаче тепла. Так, на котельной Адлерского района № 19 А на улице Гастелло провели модернизацию насосного и теплообменного оборудования, замену насосов, установили дополнительную технику. Такие же работы выполнили и на котельной № 10 А на улице Авиационной.

«Готовим город к осенне-зимнему отопительному сезону заблаговременно, проводим замену оборудования и сетей. Дома и социальные объекты в этот период должны быть стабильно и бесперебойно обеспечены теплом. Прошлый отопительный сезон мы прошли без аварий, в этом году подготовка ведется так же основательно и комплексно», — отметил Копайгородский.

К подаче тепла готовы 95% из 385 км тепловых сетей. Полностью город к холодам будет готов до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае все работы по подготовке к отопительному сезону завершат к 15 октября.

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