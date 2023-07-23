Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Часть жителей Краснодара на время осталась без домашнего интернета

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-zhitelej-krasnodara-na-vremya-ostalas-bez-domashnego-interneta
Часть жителей Краснодара на время осталась без домашнего интернета
Фото freepik.com

Днем 23 июля стало известно об отключении интернета у абонентов «Ростелекома» в Центральном округе.

В справочной службе компании уточнили, что интернет пропал на время из-за повреждения на линии. Устранить неполадки в сети «Ростелеком» планирует к утру 24 июля.

Об отключениях домашнего интернета в других районах Краснодара пока ничего неизвестно.

Читайте также: голосование за подключение к интернету в 2024 году населенных пунктов открыли для жителей Краснодарского края.

Статьи
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях