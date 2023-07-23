Часть жителей Краснодара на время осталась без домашнего интернета

Днем 23 июля стало известно об отключении интернета у абонентов «Ростелекома» в Центральном округе.

В справочной службе компании уточнили, что интернет пропал на время из-за повреждения на линии. Устранить неполадки в сети «Ростелеком» планирует к утру 24 июля.

Об отключениях домашнего интернета в других районах Краснодара пока ничего неизвестно.

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