Часть жителей Краснодара на время осталась без домашнего интернета
Происшествия
23.07.2023 14:31
Днем 23 июля стало известно об отключении интернета у абонентов «Ростелекома» в Центральном округе.
В справочной службе компании уточнили, что интернет пропал на время из-за повреждения на линии. Устранить неполадки в сети «Ростелеком» планирует к утру 24 июля.
Об отключениях домашнего интернета в других районах Краснодара пока ничего неизвестно.
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