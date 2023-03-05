Часть жителей Геленджика 6 марта останутся без воды

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» 6 марта проведут плановые работы и заменят запорную арматуру на улице Краснодонской.

Также заменят аварийный участок водовода в районе улицы Заставной. В связи с этим 6 марта с 9:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение в обозначенном периметре, кроме улицы Гринченко — там воду будут подавать в штатном режиме.

Жителей Геленджика просят запастись водой. Подвозить воду в накопительные емкости многоквартирных домов будут по заявкам от управляющей компании, сообщает ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

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