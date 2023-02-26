Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Часть жителей Геленджика 27 февраля останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-zhitelej-gelendzhika-27-fevralya-ostanutsya-bez-vody
Часть жителей Геленджика 27 февраля останутся без воды
Фото пресс-службы "Концессий Водоснабжения"

В этот день сотрудники городского водоканала выполнят работы по капитальному ремонту трубопровода в переулке Сосновом.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение жителям частных и многоквартирных домов на улицах: Дивноморская, Жуковского, Маяковского, Витебская, Островского, Сурикова, Прасковеевская, Геленджикский проспект и переулок Сосновый. При этом водоснабжение многоэтажек в переулке Сосновом от Островского до Дивноморской ограничат на сутки — до 9:00 28 февраля.

В период отключения жителям многоквартирных домов воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8 (86141) 21-033, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

Читайте также: в Сочи 21 февраля оползень повредил водовод в поселке Лоо, без воды остались около 20 тыс. человек. Этот водовод обслуживает около 20 населенных пунктов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Всемирный фестиваль молодежи и студентов могут провести в Сочи
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях