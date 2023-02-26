Часть жителей Геленджика 27 февраля останутся без воды
В этот день сотрудники городского водоканала выполнят работы по капитальному ремонту трубопровода в переулке Сосновом.
В связи с этим с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение жителям частных и многоквартирных домов на улицах: Дивноморская, Жуковского, Маяковского, Витебская, Островского, Сурикова, Прасковеевская, Геленджикский проспект и переулок Сосновый. При этом водоснабжение многоэтажек в переулке Сосновом от Островского до Дивноморской ограничат на сутки — до 9:00 28 февраля.
В период отключения жителям многоквартирных домов воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8 (86141) 21-033, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».
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