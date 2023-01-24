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Жители центра Геленджика 26 января останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-zhitelej-gelendzhika-26-yanvarya-ostanutsya-bez-vody
Жители центра Геленджика 26 января останутся без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этот день с 9:00 до 18:00 приостановят подачу воды в районе между улицами Новороссийской, Гоголя, Геленджикским проспектом и Ходенко.

Воду временно отключат на улицах: Морской, Кирова, Анапской, Шмидта, Пушкина, Красной, Кутузова, Горной, Ангулем, Баргузинской, Любимой, Короленко и других. Сотрудники водоканала проведут работу по установке запорной арматуры и пожарного гидранта на одном из объектов на улице Ходенко.

Жителей Геленджика, попадающих в зону отключения, попросили заранее запастись водой, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

Читайте также: жители пяти улиц в Краснодаре 24 января остались без света из-за аварии. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «СВ-327» и 18 трансформаторных подстанций.

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