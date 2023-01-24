Жители центра Геленджика 26 января останутся без воды
Общество
24.01.2023 11:44
В этот день с 9:00 до 18:00 приостановят подачу воды в районе между улицами Новороссийской, Гоголя, Геленджикским проспектом и Ходенко.
Воду временно отключат на улицах: Морской, Кирова, Анапской, Шмидта, Пушкина, Красной, Кутузова, Горной, Ангулем, Баргузинской, Любимой, Короленко и других. Сотрудники водоканала проведут работу по установке запорной арматуры и пожарного гидранта на одном из объектов на улице Ходенко.
Жителей Геленджика, попадающих в зону отключения, попросили заранее запастись водой, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».
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