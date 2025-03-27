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Часть Северного мола морпорта Сочи выставили на торги за 19 млн рублей в год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-severnogo-mola-morporta-sochi-vystavili-na-torgi-za-19-mln-rublej-v-god
Часть Северного мола морпорта Сочи выставили на торги за 19 млн рублей в год
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

ФГУП «Росморпорт» объявило электронный аукцион на право аренды части морского порта Сочи. Договор может быть заключен на срок от 15 до 49 лет.

Согласно документу на портале «РТС-Тендер», в лот входят участок Северного мола площадью 3,35 тыс. кв. м и причальная набережная для отстоя судов обслуживающего флота длиной 180 м. Начальная цена годовой аренды составляет 19,28 млн рублей.

Северный мол построили в середине прошлого века. Последнюю реконструкцию объекта провели в 2013-2014 годах. Общая протяженность гидротехнического сооружения достигает 968 м. Причальная набережная, построенная в 2013 году, имеет ширину 2,5 м, площадь 444,5 кв. м и проектную глубину 4,43-5,43 м. Доступ к ней осуществляется с Северного мола.

Заявки на торги принимаются до 20 августа, проведение аукциона назначили на 22 августа. Шаг торгов установлен в размере 963,8 тыс. рублей (5% от начальной цены), а размер задатка — 1,93 млн рублей (10,01%).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинский морской порт планируют сдать в аренду на 49 лет. В начале года ФГУП «Росморпорт» объявил о проведении открытого аукциона по аренде морского порта, расположенного в Центральном районе. Год аренды объекта оценили в 25 млн 692 тыс. рублей с учетом НДС.

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