Часть Северного мола морпорта Сочи выставили на торги за 19 млн рублей в год

ФГУП «Росморпорт» объявило электронный аукцион на право аренды части морского порта Сочи. Договор может быть заключен на срок от 15 до 49 лет.

Согласно документу на портале «РТС-Тендер», в лот входят участок Северного мола площадью 3,35 тыс. кв. м и причальная набережная для отстоя судов обслуживающего флота длиной 180 м. Начальная цена годовой аренды составляет 19,28 млн рублей.

Северный мол построили в середине прошлого века. Последнюю реконструкцию объекта провели в 2013-2014 годах. Общая протяженность гидротехнического сооружения достигает 968 м. Причальная набережная, построенная в 2013 году, имеет ширину 2,5 м, площадь 444,5 кв. м и проектную глубину 4,43-5,43 м. Доступ к ней осуществляется с Северного мола.

Заявки на торги принимаются до 20 августа, проведение аукциона назначили на 22 августа. Шаг торгов установлен в размере 963,8 тыс. рублей (5% от начальной цены), а размер задатка — 1,93 млн рублей (10,01%).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинский морской порт планируют сдать в аренду на 49 лет. В начале года ФГУП «Росморпорт» объявил о проведении открытого аукциона по аренде морского порта, расположенного в Центральном районе. Год аренды объекта оценили в 25 млн 692 тыс. рублей с учетом НДС.

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