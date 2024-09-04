Часть расходов на коммуналку компенсируют многодетным семьям Кубани

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30% в Краснодарском крае могут получить воспитывающие трех и более детей семьи.

Размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги рассчитают индивидуально в зависимости от состава семьи, площади жилья и объема коммунальных услуг. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в МФЦ.

По словам начальника отдела адресного предоставления мер поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Натальи Ролик, в регионе на компенсацию могут претендовать более 90 тыс. семей.

«Если обратиться до 31 декабря 2024 года, ее можно будет получить на коммунальные расходы, понесенные с 17 июня текущего года, при условии, что по состоянию на эту дату семья уже была многодетной», — цитирует Наталью Ролик пресс-служба администрации Краснодарского края.

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