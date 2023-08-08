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Часть поселка под Краснодаром осталась без энергоснабжения из-за пожара на подстанции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-poselka-pod-krasnodarom-ostalas-bez-energosnabzheniya-iz-za-pozhara-na-podstantsii
Часть поселка под Краснодаром осталась без энергоснабжения из-за пожара на подстанции
Фото t.me/savv_asker

Пожар произошел вечером 7 августа на трансформаторной подстанции в Тахтамукайском районе Адыгеи. В результате без света остались жители части поселка Энем.

«Произошло возгорание трансформаторной подстанции, которая обеспечивала снабжение электроэнергией одного микрорайона в центральной части поселка. Бригада энергетиков уже занимается восстановлением энергоснабжения. В настоящий момент производится подвоз нового оборудования, ремонтные работы продолжатся до утра», — сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Глава района добавил, что в связи восстановительными работами пришлось приостановить электроснабжение некоторых потребителей, запитанных от других подстанций.

При пожаре никто не пострадал. Возгорание тушили 4 человека и 1 единица техники.

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