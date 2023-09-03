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Часть пляжей в центре Сочи закрыли для купания из-за ливня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-plyazhej-v-tsentre-sochi-zakryli-dlya-kupaniya-iz-za-livnya
Часть пляжей в центре Сочи закрыли для купания из-за ливня
Часть пляжей в центре Сочи закрыли для купания из-за ливня

Сильный дождь прошел в городе-курорте 3 сентября. На берегу дежурят спасатели.

После ливня пляжная инфраструктура остается не разобранной. Над большей частью пляжей подняты флаги красного цвета, сигнализирующие о запрете купания. Некоторые уличные кафе вдоль набережной не работают.

Например, временно закрыли пляжи «Маяк», Delmar, Pullman, «Ривьера», экопляж «Остров». При этом на некоторых пляжах люди заходя в воду. Открыты пляже «Цирк», «Рыжий пляж».

В настоящее время дожди в Сочи прекратились, сохраняется пасмурная погода, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней с грозами.

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