Часть пляжей в Сочи закрыли из-за штормового ветра
Общество
26.06.2024 15:00
На побережье города-курорта 26 июня порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Городские службы предупредили арендаторов пляжей о непогоде. Арендаторы самостоятельно принимают решение о запрете на купание в море для отдыхающих, поскольку пляжная полоса не везде бывает одинаковой во время шторма.
Так, на некоторых территориях туристам сейчас запретили заходить в море. О таких ограничениях сообщают красные флаги на пляжах. При этом можно отдыхать и загорать на берегу.
К вечеру ветер может усилиться. В этом случае для купания закроют все пляжи, сообщает Единая диспетчерская служба Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются 26 июня в Краснодарском крае.