Часть пляжей в Сочи закрыли из-за штормового ветра

На побережье города-курорта 26 июня порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Городские службы предупредили арендаторов пляжей о непогоде. Арендаторы самостоятельно принимают решение о запрете на купание в море для отдыхающих, поскольку пляжная полоса не везде бывает одинаковой во время шторма.

Так, на некоторых территориях туристам сейчас запретили заходить в море. О таких ограничениях сообщают красные флаги на пляжах. При этом можно отдыхать и загорать на берегу.

К вечеру ветер может усилиться. В этом случае для купания закроют все пляжи, сообщает Единая диспетчерская служба Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются 26 июня в Краснодарском крае.