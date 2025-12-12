Часть пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь

Ряд пожилых людей получат январскую пенсию в конце декабря. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Некоторые пенсионеры, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию уже в конце декабря. По словам Антона Котякова, это касается значительной части пенсионеров — тех, кто получает средства на банковскую карту. Выплаты переведут досрочно за 12 праздничных дней.

График останется прежним для тех, кому пенсию доставляет Почта России, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с нового года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.

