Часть Новороссийска, две станицы и два хутора остались без света из-за урагана
Об этом вечером 6 февраля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Из-за погодных условий произошло аварийное отключение энергоснабжения во многих районах города и населенных пунктах: станицах Раевской и Натухаевской, а также в хуторах Семигорском и Ленинский путь.
Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения, написал Андрей Кравченко в Telegram.
Местные жители в соцсетях сообщили о том, что в 3-м микрорайоне упала труба горячего водоснабжения, которая подведена к котельная бывшей мореходной школы. Трубу прорвало, когда она рухнула на дорогу. Возможны перебои с теплоснабжением.
Жители одной из многоэтажек на улице Куникова запечатлели на видео, как в доме напротив из-за урагана разрушается балкон. При этом рамы уже унесло ветром. На кадрах видно, что разрушается блочная стена балкона.
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