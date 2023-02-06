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Часть Новороссийска, две станицы и два хутора остались без света из-за урагана

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-novorossijska-dve-stanitsy-i-dva-hutora-ostalis-bez-sveta-iz-za-uragana
Часть Новороссийска, две станицы и два хутора остались без света из-за урагана
Фото t.me/novosti_novoross

Об этом вечером 6 февраля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Из-за погодных условий произошло аварийное отключение энергоснабжения во многих районах города и населенных пунктах: станицах Раевской и Натухаевской, а также в хуторах Семигорском и Ленинский путь.

Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения, написал Андрей Кравченко в Telegram.

Местные жители в соцсетях сообщили о том, что в 3-м микрорайоне упала труба горячего водоснабжения, которая подведена к котельная бывшей мореходной школы. Трубу прорвало, когда она рухнула на дорогу. Возможны перебои с теплоснабжением.

Жители одной из многоэтажек на улице Куникова запечатлели на видео, как в доме напротив из-за урагана разрушается балкон. При этом рамы уже унесло ветром. На кадрах видно, что разрушается блочная стена балкона.

Читайте также: в Новороссийске ураган сорвал часть крыши с жилой многоэтажки.

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