Часть балкона обрушилась в центре Краснодара, едва не задев прохожего

Инцидент произошел 20 августа на улице Ленина.

По словам очевидцев в соцсетях, часть балкона обрушилась на тротуар на улице Ленина, 90. В этот момент там был пешеход, который едва не попал под обломки.

По данному факту прокуратура начала проверку.

«В настоящее время установлено, что дом находится в управлении ООО «ГУК-Краснодар», аварийным ранее не признавался. В ходе проверки будет дана оценка работе управляющей компании, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре обрушился балкон, на котором находились двое мужчин.