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Часть балкона обрушилась в центре Краснодара, едва не задев прохожего

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-balkona-obrushilas-v-tsentre-krasnodara-edva-ne-zadev-prohozhego?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Часть балкона обрушилась в центре Краснодара, едва не задев прохожего
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 20 августа на улице Ленина.

По словам очевидцев в соцсетях, часть балкона обрушилась на тротуар на улице Ленина, 90. В этот момент там был пешеход, который едва не попал под обломки.

По данному факту прокуратура начала проверку.

«В настоящее время установлено, что дом находится в управлении ООО «ГУК-Краснодар», аварийным ранее не признавался. В ходе проверки будет дана оценка работе управляющей компании, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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