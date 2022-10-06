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Чайки атакуют: туристы пожаловались на осмелевших птиц на пляжах Новороссийска

Общество
06.10.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/chajki-atakuyut-turisty-pozhalovalis-na-osmelevshih-ptits-na-plyazhah-novorossijska
Чайки атакуют: туристы пожаловались на осмелевших птиц на пляжах Новороссийска
Фото ngnovoros.ru

Фото и видео с чайками, ведущими себя необычно смело, публикуют в соцсетях отдыхающие на пляжах.

Они сообщают, что птицы не просто перестали бояться людей, но и пытаются нападать.

Так, например, в районе Суджукской косы птенец чайки атаковал детский велосипед, а потом и самого ребенка. Родители, снявшие видео, пояснили, что птица схватила их сына за шорты. Еще одна женщина поделилась историей о том, как чайка набросилась на ее кроссовок.

Сообщается также, что птицы очень нервно реагируют на попытки сфотографироваться рядом с ними на городском пляже.

«Увидели птенца на мостике, осторожно подошли, чтобы сфотографировать, боялись спугнуть. Но не тут-то было. Когда мы вторглись в его личное пространство, он начал на нас рявкать», — рассказывают очевидцы.

По мнению орнитолога Ольги Семеновой, чайки для людей не опасны.

«Чайки для человека не опасны. Только в тех местах, где они гнездятся, они пытаются защитить территорию. То, что птицы не боятся людей, мы сами виноваты. Одно из развлечений отдыхающих — покормить чаек хлебом. Для птиц это вредно во всех отношениях. Во-первых, это расслабляет птиц, и они не учатся добывать корм самостоятельно. Во-вторых, хлеб вреден для пищеварительной системы пернатых. И, в-третьих, птицы становятся наглыми и не боятся людей, что может трагично закончиться для самих же чаек», — цитирует орнитолога «Наша газета. Новороссийск».

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