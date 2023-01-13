CAS отклонил жалобу ФК «Краснодар» на приостановку контрактов с легионерами
Спорт
13.01.2023 21:05
Решение разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими футбольными клубами до июня 2023 года Международная федерация футбола (FIFA) приняла весной 2022 года в связи с проведением спецоперации на Украине.
ФК «Краснодар» и «Сочи», а также «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Рубин» подали в спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение FIFA. Спортивный арбитражный суд поддержал решение FIFA и отклонил апелляцию российских футбольных клубов.
Летом 2022 года решение об отстранении российских команд от участия в еврокубках 2022-2023 года пытались оспорить «Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Зенит», пишет «Коммерсантъ».
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