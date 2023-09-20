Бывший заммэра Сочи стал врио министра строительства и транспорта Калмыкии

До назначения на пост Алексей Соколов был руководителем сфер строительства, ЖКХ и транспорта в городе-курорте. Также Соколов участвовал в разработке программы комплексного развития Сочи до 2030 года.

Новому врио министра предстоит отремонтировать и создать несколько дорог и трасс, а также построить безопасные парковки, платные дороги и новые зоны отдыха, подчеркнула председатель правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева. Алексей Соколов пообещал выполнить возложенные на него обязательства, сообщает «АиФ — Юг».

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