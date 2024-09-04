Бывший вице-президент РФ назвал способ перерезать снабжение ВСУ по Черному морю

По словам бывшего вице-президента РФ Александра Руцкого, остров Змеиный в северо-западной части Черного моря является ключевым для поставок ВСУ.

В первые дни СВО на острове Змеиный в Черном море высадились российские военные. Позже они покинули его «в знак доброй воли».

Руцкой напомнил, что российские войска оставили остров Змеиный в знак доброй воли. Однако, по его словам, мимо острова Змеиного пройти из Одессы и обратно невозможно.

«Если бы мы находились на этом острове, мы бы блокировали морскую логистику поставок вооружений и средств поражения для ВСУ. Значит, жест доброй воли по Змеиному, это сделано для чего? Для беспрепятственного прохода кораблей в Одессу и Новороссийск. Это вроде бы как под зерновую сделку. Вроде бы», — объяснил Руцкой.

Ранее схожее мнение высказывал зампредседателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Ни один корабль — здесь речь о Болгарии, Румынии, Польше и так далее — не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове», — сказал Швыткин.

При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин полагает, что решение оставить Змеиный было верным с чисто военной точки зрения. По его словам, небольшую скалистую территорию было бы непросто удерживать, сообщает «Лента.ру».

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