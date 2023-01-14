Бывший тренер «Краснодара» возглавит тульский «Арсенал»

Александр Сторожук подпишет контракт с тульским «Арсеналом» уже 14 января, утверждают спортивные СМИ. Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

После появления в ФК «Краснодар» нового главного тренера Владимира Ивича, Сторожук должен был вернуться в «Краснодар 2». Однако тульский клуб решил перехватить 41-летнего специалиста после расторжения контракта с Олегом Кононовым.

Переговоры заняли значительное время, так как, согласно информации источников, Сергей Галицкий сомневался, отпускать ли проверенного тренера. Однако вопрос решился положительно, и 14 января Александр Сторожук встретится с новой командой, сообщает инфо-канал болельщиков ПФК «Арсенал».

ФК «Краснодар» под руководством Сторожука в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и ушел на перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «быки» вышли в верхнюю сетку плей-офф турнира. «Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги.

Читайте также: Владимир Ивич стал новым главным тренером «Краснодара».