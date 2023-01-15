Бывший тренер «Краснодара» возглавил тульский «Арсенал»

Александр Сторожук 14 января подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Контракт с 41-летним Александром Сторожуком заключили на 1,5 года. Его представили команде в первый день тренировочного сбора в Белеке.

«Мы хорошо знаем Александра Александровича. Он успешно работал в премьер-лиге и первой лиге. Человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работает с молодежью. Видно, что у него и всего тренерского штаба есть желание трудиться в нашей команде», — цитирует руководителя ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева Telegram-канал ФК «Арсенал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» под руководством Сторожука в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и ушел на перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «быки» вышли в верхнюю сетку плей-офф турнира. «Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги.