Бывший пристав ответит в суде за пьяное ДТП со смертельным исходом в Курганинске

Авария, в которой погиб 31-летний мужчина, произошла 5 марта на улице Свердлова.

По данным следствия, в этот день житель Курганинска, работавший судебным приставом, сел за руль своего Chevrolet Cruze в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он нарушил ПДД, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем Mercedes.

В результате ДТП 31-летний водитель Mercedes получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. На виновника аварии завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии пристав находился не при исполнении служебных обязанностей. От прохождения медосвидетельствования виновник ДТП отказался.