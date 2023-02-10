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Бывший нападающий «Краснодара» Ари назвал Россию страной больших возможностей

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-napadayushhij-krasnodara-ari-nazval-rossiyu-stranoj-bolshih-vozmozhnostej
Бывший нападающий «Краснодара» Ари назвал Россию страной больших возможностей
Арикленес Да Силва Феррейра (Ари). Фото news.sportbox.ru

Бывший нападающий сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари рассказал, что рекомендует молодым бразильским футболистам приезжать в Мир РПЛ.

Бразильский форвард с российским паспортом Ари да Силва выступал за ФК «Краснодар» с 2013 по 2017 годы и с 2018 по 2021 годы. По его словам, с «Краснодаром» и «Спартаком» у него сложились хорошие отношения. Форвард рассказал, что иногда российские футбольные клубы обращаются к нему за помощью в подборе бразильских футболистов.

«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока – «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю. Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия – страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днем и что там красивая культура и добрые люди. Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», — цитирует футболиста Sports.ru.

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