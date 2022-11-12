Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
На Донбассе сформировали новое подразделение. Оно состоит из числа депутатов, которые отправились добровольцами в зону СВО.
Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По его словам, основой подразделения БАРС «Касакад» стали депутаты Госдумы, а также загсобраний регионального уровня, добровольно отправившиеся мобилизантами на фронт. Командиром подразделения стал полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого Братства».
Подразделение посетил генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак. Он пообщался с коллегами и узнал о боевых результатах.
«Мобилизанты-парламентарии резюмировали ситуацию словами из известного и всеми любимого солдатско-десантного мема: «Кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ»», — добавил Пегов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгению Первышову 46 лет, у него четверо детей, это его освобождало от частичной мобилизации. Депутат Госдумы принял решение пойти добровольцем, так как подходит по здоровью и служил в горячих точках в 1994-1996 годах.
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