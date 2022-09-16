Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
Происшествия
16.09.2022 15:54
В четверг, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Изюме якобы обнаружено массовое захоронение тел. Экс-глава Краснодара Андрей Алексеенко, который сейчас занимает пост председателя совета министров Харьковской области, назвал его слова «провокацией».
«За время работы в Харьковской области мне довелось общаться с сотнями жителей Изюма. Я много раз приезжал в город, был на всех социальных и коммунальных объектах», — сообщает Алексеенко.
Политик добавил, что люди если чего и боялись, то только обстрелов со стороны Украины.
«Как и в Буче, это может быть только провокация. Наглая кровавая провокация. Если и найдены какие-то тела, то это как раз, может быть, дело рук пришедших украинских карателей», — цитирует Андрея Алексеенко ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Общественной палате заявили, что в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче.
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