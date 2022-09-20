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Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре

Спорт
20.09.2022 10:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-igrok-kubani-ozbiliz-priznalsya-chto-ispytal-kulturnyj-shok-v-krasnodare
Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Арас Озбилиз. Фото с сайта fckuban.ru

Бывший полузащитник «Аякса» Арас Озбилиз поделился своими воспоминаниями о переезде из Нидерландов в Россию. В 2012 году футболист подписал контракт с ФК «Кубань».

В интервью футболист Облиз рассказал о своих первых впечатлениях по прилете в Краснодар. По его словам, он испытал «культурный шок».

«Когда приземлился в старом аэропорту Краснодара, оглянулся и подумал, что, возможно, ошибся с выбором! Для меня все было очень непривычно, я вырос и жил Нидерландах, а русская культура оказалась весьма необычной. Я столкнулся с культурным шоком. Все встало на свои места, когда забил «Динамо» через месяц после начала сезона», — рассказал футболист.

Уроженец Турции Арас Озбилиз получил футбольное образование в академии «Аякса». Играл за клуб из Нидерландов с 2010 по 2012 годы. Летом того же года подписал контракт «Кубанью», сообщает metaratings.

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