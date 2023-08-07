Бывший игрок ФК «Кубань» Андрей Соломатин отправился добровольцем на СВО в батальон фанатов

Об этом стало известно 7 августа. Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин вступил в ряды добровольческого батальона «Эспаньола», состоящего из фанатов разных футбольных клубов РФ.

«С октября прошлого года я постоянно ездил к ребятам, возил гуманитарную помощь. Сейчас уже подписал контракт. Хочу сказать, что батальон — это не только боевое крыло, будем поддерживать людей еще по-другому», — рассказал Соломатин.

Футболист добавил, что на месте службы получил позывной «Солома» и уже успел пройти боевое крещение, сообщает RT.

Соломатин выступал за ФК «Кубань» в 2004 году, за «желто-зеленых» он провел 8 матчей. Он также играл за «Торпедо», ЦСКА, «Локомотив», «Анжи», «Крылья Советов» и украинскую «Оболонь». В его активе также 13 матчей за сборную России. В сентябре Соломатину исполнится 48 лет.

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