Бывший фельдшер скорой помощи спас женщину, провалившуюся под лед на Ейской косе

Местная жительница 11 февраля отправилась гулять с 10-летним сыном на Ейскую косу. Мальчик провалился под лед, она пыталась его вытащить, но в итоге сама оказалась в воде.

Крики услышал Владимир Калиниченко — бывший фельдшер «скорой». Сначала он подумал, что где-то балуются дети, но все же направился в сторону криков.

Владимир подошел к берегу и увидел, что между двумя дамбами бегает мальчик в мокрой одежде и показывает в сторону моря. На расстоянии 6–7 м от берега в воде по шею была женщина.

Мужчина оценил ситуацию и поспешил спасать маму мальчика. У него была с собой веревка: Владимир Калиниченко лег на живот и подполз к тонувшей.

«По моим наблюдениям, женщина находилась в воде не меньше 10 минут. Еще немножко, и все могло закончиться трагедией, смерть буквально дышала ей в затылок. А я, приняв решение, попросил помощи у Бога, потому что и сам мог провалиться», — рассказывает Владимир.

Мужчина направил мать с сыном к бронекатеру. Оттуда они позвонили в службу спасения. Прибывшие медики зафиксировали переохлаждение. Пострадавших доставили в травмпункт.

«В данной ситуации речь шла о минутах, а, возможно, и секундах, которые отделяли людей от трагедии. Только благодаря геройскому поступку Владимира Калиниченко никто не пострадал. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он спас женщину от гибели», — цитирует главного специалиста Службы спасения Ейского района Дмитрия Ракитянского газета «Приазовские степи Ейск».

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