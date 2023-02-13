Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бывший фельдшер скорой помощи спас женщину, провалившуюся под лед на Ейской косе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-feldsher-skoroj-pomoshhi-spas-zhenshhinu-provalivshuyusya-pod-led-na-ejskoj-kose
Бывший фельдшер скорой помощи спас женщину, провалившуюся под лед на Ейской косе
Фото "Приазовские степи Ейск"

Местная жительница 11 февраля отправилась гулять с 10-летним сыном на Ейскую косу. Мальчик провалился под лед, она пыталась его вытащить, но в итоге сама оказалась в воде.

Крики услышал Владимир Калиниченко — бывший фельдшер «скорой». Сначала он подумал, что где-то балуются дети, но все же направился в сторону криков.

Владимир подошел к берегу и увидел, что между двумя дамбами бегает мальчик в мокрой одежде и показывает в сторону моря. На расстоянии 6–7 м от берега в воде по шею была женщина.

Мужчина оценил ситуацию и поспешил спасать маму мальчика. У него была с собой веревка: Владимир Калиниченко лег на живот и подполз к тонувшей.

«По моим наблюдениям, женщина находилась в воде не меньше 10 минут. Еще немножко, и все могло закончиться трагедией, смерть буквально дышала ей в затылок. А я, приняв решение, попросил помощи у Бога, потому что и сам мог провалиться», — рассказывает Владимир.

Мужчина направил мать с сыном к бронекатеру. Оттуда они позвонили в службу спасения. Прибывшие медики зафиксировали переохлаждение. Пострадавших доставили в травмпункт.

«В данной ситуации речь шла о минутах, а, возможно, и секундах, которые отделяли людей от трагедии. Только благодаря геройскому поступку Владимира Калиниченко никто не пострадал. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он спас женщину от гибели», — цитирует главного специалиста Службы спасения Ейского района Дмитрия Ракитянского газета «Приазовские степи Ейск».

Читайте также: мужчина с инвалидностью спас провалившихся под лед детей в Новороссийске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Афиша мероприятий к 80-летию освобождения Краснодара. Что, где, когда?
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Мужчина с инвалидностью спас провалившихся под лед детей в Новороссийске
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях