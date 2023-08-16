Бывший агент ФБР признался, что работал на Олега Дерипаску

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований Чарльз Макгонигал на судебном заседании признал вину в сговоре для нарушения санкций США против кубанского бизнесмена Олега Дерипаски.

Экс-агент ФБР признался, что в 2021 году проводил для Дерипаски частное расследование в отношении одного из российских бизнесменов. По данным источника, речь может идти о Владимире Потанине. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Предположительно, Дерипаска заказал расследование, чтобы бизнесмена из России включили в санкционные списки США. За свои услуги Макгонигал получил 17,5 тыс. долларов.

Американский суд вынесет приговор бывшему агенту ФБР 14 декабря. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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